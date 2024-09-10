Заблоцкий в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что россияне усиленно пытаются защитить от разрушения Керченский мост, от которого зависят захватчики в Крыму и на юге Украины, информирует «НБН».

После уничтожения паромной переправы Керченский мост остался единственным путем поставок боеприпасов и горючего на полуостров и захваченные территории Запорожья. Поэтому враг стягивает к объекту все имеющиеся средства ПВО.

Говоря о деоккупации Крыма, Заблоцкий объяснил, что для этого ВСУ нужна живая сила и авиация, которых на сегодня недостаточно. Пока он не видит резервов, которые могли бы наносить удары в глубь захваченного полуострова. Настоящим сюрпризом стало бы то, что у Украины есть такие войска, и мог бы быть фактор неожиданности, как с наступлением на Курскую область.

Ранее в ВМС Украины рассказали, как враг пытается обезопасить Крымский мост от ударов Сил обороны.