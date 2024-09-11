Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на источник в Силах обороны Украины, заявил, что ночью вблизи Севастополя пропал вражеский Су-30СМ. Вместе с Су-35 истребитель выпускал ракеты Х-31П по Украине, информирует «НБН».

Сообщается, что Су-30СМ стрелял по вышкам в море, выпустив 4 из 6 доступных ракет. После этого борт пропал с экрана радаров и не вернулся на аэродром в Крымске Краснодарского края РФ, где он базировался.

Россияне начали проводить поисковую операцию в Черном море, задействовав вертолеты Ка-27 и Ми-8, которые подняли с аэродрома «Кача», расположенном на окраине временно захваченного Севастополя.

Мониторинговая группа Telegram-канала рассказала, что в указанном на карте месте враг обнаружил масляное пятно диаметром около 3 километров и обломки самолета, в частности крыло. Однако россияне так ничего и не смогли поднять.

Фото – t.me/Crimeanwind

Ранее росСМИ сообщили, что на аэродроме в Ноябрьске двое школьников за вознаграждение сожгли вертолет Ми-8. От борта остался только хвост, в Сети показали соответствующие фотографии.