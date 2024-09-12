В четверг, 12 сентября, руководитель Донецкой ОВА сообщил, что в Покровске в результате атак российских оккупантов остановилась работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой город обеспечивался водой. Накануне захватчики разрушили газораспределительную станцию.

По словам чиновника, восстановить функционирование фильтровальной станции пока невозможно, власти работают над решением проблемы с водоснабжением, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Филашкин отметил, что за счет местного бюджета в Покровской общине пробурили 75 скважин общего пользования и 250 скважин возле многоэтажных домов за счет финансирования ОСМД. Кроме того, в районе организован подвоз питьевой воды, также, люди могут набирать ее самостоятельно из 8 установок обратного осмоса.

Глава администрации подчеркнул, что в Покровске сложная ситуация и в ближайшее время в городе лучше не станет. Чиновник в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться, подчеркнув, что выезд из населенного пункта – единственный правильный выбор для гражданских.

Напомним, что в Покровске остается около 25 000 человек.

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил влияние наступления в Курской области на ситуацию на Покровском направлении.