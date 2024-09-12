Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Азова», бойцам 12 бригады специального назначения НГУ удалось эффективно «вычистить» позиции, занятые путинскими войсками, от присутствия «хороших русских».

В частности, защитники нашей страны «демилитаризовали» подразделение вражеской пехоты и смогли захватить образцы трофейного оружия в густых лесных массивах, окруживших болотистое русло Северского Донца.

На записях с GoPro-камеры демонстрируются особенности тактики боевой работы разведчиков на местности, весьма сложной для ориентирования: за каждым кустом могут скрываться «освободители», потому каждое движение тела и направление личного оружия следует заранее продумать.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ показывали, как дроновым ударом сожгли инновационный российский танк «Владимир».