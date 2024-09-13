Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канале 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, на опубликованной видеозаписи зафиксирована весьма успешная боевая работа оператора дрона.
Как стало известно, украинскому наземному дрону-камикадзе удалось сделать «неслабый сквознячок» в подземного туннеле, где попытались спрятаться российские оккупанты.
Бойцы вышеописанной бригады ВСУ уверены — в такой норе, проложенной под железнодорожными путями на Покровском направлении, могло находиться не менее двух десятков солдат путинской армии.
В Telegram-канале «БУТУСОВ ПЛЮС» дополнили:
Гиперлуп для этих пассажиров сработал на славу!
Ранее наш информационный портал писал о том, что украинские разведчики показывали кадры «зачистки» болот Луганской области от захватчиков.
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