Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канале 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, на опубликованной видеозаписи зафиксирована весьма успешная боевая работа оператора дрона.

Как стало известно, украинскому наземному дрону-камикадзе удалось сделать «неслабый сквознячок» в подземного туннеле, где попытались спрятаться российские оккупанты.

Бойцы вышеописанной бригады ВСУ уверены — в такой норе, проложенной под железнодорожными путями на Покровском направлении, могло находиться не менее двух десятков солдат путинской армии.

В Telegram-канале «БУТУСОВ ПЛЮС» дополнили:

Гиперлуп для этих пассажиров сработал на славу!

Ранее наш информационный портал писал о том, что украинские разведчики показывали кадры «зачистки» болот Луганской области от захватчиков.