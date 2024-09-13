В отчете разведки Великобритании сказано, что Тегеран впервые публично представил баллистическую ракету Fath-360 еще четыре года назад. Особенность этого оружия ближнего действия в том, что оно может доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 километров, пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве напомнили, что до этого Тегеран передавал Москве снаряды для артиллерии, дроны-камикадзе «Шахед», а также поддерживал производство ударных БПЛА в стране-агрессоре. Получение Кремлем баллистического оружия – свидетельство углубления военных отношений двух стран.

Разведка Великобритании отмечает, что поставки иранских ракет в Россию дополнят и укрепят способность путинских оккупационных сил наносить точечные удары по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта в Украине. Кроме того, захватчики сохранят возможность бить по целям в глубине страны.

Как сообщалось, журналисты узнали, каким маршрутом Иран отправил баллистическое оружие государству-террористу.