Как информирует «НБН» со ссылкой на фотоматериал, обнародованный в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании, спутниковые фотоснимки подтвердили уничтожение важных объектов на Курщине.

Как отмечают аналитики военной разведки Британии, у наших войск получается и далее продолжать разрушать вражескую логистическую цепочку на территории прилегающей к Украине Курской области.

В частности, была нанесена серия воздушных ударов, практически разрушившая автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм.

Минобороны Великобритании опубликовало фотоснимки пораженных переправ, сделанные из космоса в период с середины до конца прошлого месяца:

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Ранее наш информационный портал писал о том, что российской армии не хватает боеспособных частей для осуществления масштабного контрнаступления в Курской области.