Глава ЦПД в своем Telegram-канале рассказал, что после возможного покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во Флориде 15 сентября журналисты обратили внимание на то, что подозреваемый поддерживал Украину.

По словам Коваленко, СМИ связывают задержанного с организацией, которая занималась поставками оружия в нашу страну и Тайвань, информирует «НБН».

Лейтенант обратил внимание на то, что соответствующий инцидент уже становится темой для пропаганды РФ. Руководитель ЦПД не сомневается, что рупоры Кремля запустят ряд конспирологических теорий об «украинском следе» в возможном покушении на бывшего главу Белого дома. Естественно, все заявления россиян будут дезинформацией в информационном противостоянии с нашей страной.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отреагировала на сообщения о возможном покушении на ее оппонента.