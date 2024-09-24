Руководитель Запорожской ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что вчера вечером ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в городе, там возник пожар, который оперативно потушили.

Также враг выпустил КАБ по жилой застройке – разрушены как минимум 2 частных дома, более 70 многоэтажек, а также объекты социальной инфраструктуры получили повреждения, информирует «НБН».

По словам чиновника, в результате шести авиационных ударов по Запорожью 1 человек погиб, 7 получили ранения, из них 2 подростка.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на местах атак работают полицейские, взрывотехники, волонтеры Общества Красного Креста и другие профильные службы города, в частности привлечены 67 спасателей и 13 единиц техники.

Напомним, что ранее российские захватчики выпустили по областному центру авиабомбы 22 сентября.