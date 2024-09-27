Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на анонимный источник заявила, что Катар сообщил о достижении договоренности между Киевом и Москвой под его эгидой – страны обменяются детьми, информирует «НБН».

На материал в иностранном СМИ отреагировал украинский омбудсмен в своем Telegram-канале, заявив, что никаких договоренностей с Москвой об обмене детьми не было и быть не может.

По его словам, Катар играет роль посредника именно в возвращении незаконно вывезенных в РФ юных украинских граждан. Однако наша страна не похищала и не удерживает российских детей и не мешает их возвращению на родину, если они находятся на ее территории.

Омбудсмен добавил, международное гуманитарное право не предусматривает обмен детьми, призвав СМИ публиковать только официальную информацию и не распространять вражескую пропаганду.

Напомним, ранее чиновник сообщал количество детей, которые живут под российской оккупацией.