Как сообщает «НБН» со ссылкой на «возрастную» статистику, обнародованную на официальной странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в нашей стране есть не менее 100 000 долгожителей, являющихся людьми, которые недавно отпраздновали 90-летие (более 1 000 пожилых граждан «перешагнули» рубеж в 100 лет).

В частности, согласно данным социально-пенсионного ведомства, на текущий момент в Украинском государстве проживают 108 603 граждан-долгожителей, из которых 1 316 человек исполнилось более 100 лет (женщин — 1 150 и мужчин — 166).

Также, по информации, которой располагают аналитики Пенсионного фонда, старейшим человеком в Украине является госпожа Екатерина, живущая в Маневицкой общине Волынской области — завтра, 3 октября, долгожительнице исполнится 108 лет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ сообщали, в каких случаях следует переоформить субсидии на отопительный сезон.