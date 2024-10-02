В пресс-службе ГУР МОУ заявили, что в подконтрольном российским оккупантам городе Бердянск в среду, 2 октября, нашли мертвым судью Черниговского районного суда Запорожской области Виталия Ломейко, информирует «НБН».

Фото – t.me/DIUkraine/4583

У Буданова рассказали, что предателя Украины ликвидировали в микрорайоне Лиски на улице Украинских Партизан вблизи порта, подорвав его машину. На момент «бавовны» соратник оккупантов находился в автомобиле.

В военной разведке напомнили, что коллаборант не просто остался во временно захваченном городе, а нарушил присягу и начал добровольно сотрудничать с врагом. Он принимал участие в военных преступлениях российских «освободителей» и репрессиях против граждан Украины в оккупации.

В ГУР показали фото с места инцидента.

Фото – t.me/DIUkraine/4583

Напомним, российские СМИ сообщили, что в Московской области с огнестрельным ранением головы нашли бывшего «министра ЛНР».