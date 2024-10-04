В пресс-службе ГУР МОУ заявили, что сегодня около 07:00 в Энергодаре подорвали автомобиль «начальника физической охраны» Запорожской атомной электростанции Короткого Андрея. На момент «бавовны» коллаборант находился в машине, информирует «НБН».

У Буданова рассказали, что предатель Украины причастен к организации и исполнению военных преступлений, а также репрессий против граждан Украины на временно захваченных территориях, в частности против работников ЗАЭС.

После того, как российские войска оккупировали Запорожскую атомную электростанцию, Короткий начал добровольно сотрудничать с «освободителями». Он выдал врагу списки персонала АЭС с их личными данными и указал, кто из них занимает проукраинскую позицию.

В военной разведке добавили, что помимо этого предатель как член путинской партии «Единая Россия» в Енергодаре возглавлял «совет депутатов» и постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку армии страны-агрессора.

Напомним, 2 октября во временно захваченном Бердянске на Запорожье ликвидировали судью-коллаборанта. В ГУР МОУ показали фотографии с места подрыва авто предателя.