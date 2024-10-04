В «Атеш» сообщили, что их агент из 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии страны-агрессора сообщил о реальном положении дел в его подразделении, информирует «НБН».

Российский военный рассказал, что в 132-й ОМСБр боевой настрой из-за больших потерь на фронте отсутствует, оккупанты физически и морально истощены, что разрушает подразделение изнутри.

По его словам, захватчики боятся, что Силы обороны Украины раскроют их место дислокации. Поэтому командование «второй армии мира» запретило бойцам использовать для передвижения военную технику и теперь они вынуждены ездить между позициями на гражданских автомобилях.

Фото – t.me/atesh_ua

В движении сопротивления заявили, что партизаны контролируют все передвижения врага и оперативно передают информацию о местах дислокации «освободителей» ВСУ.

Как сообщалось, советник мариупольского мэра Петр Андрющенко рассказал, что в городе захватчики обустроили новую базу с большим складом боеприпасов.