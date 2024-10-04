Военнослужащий на своей Facebook-странице рассказал, как бойцы 72-й отдельной механизированной бригады выходили из Угледара на Донетчине. По его словам, не всем им хватило сил покинуть город, информирует «НБН».

Луценко написал, что бригада выходила из населенного пункта тяжело и кроваво, с большими потерями личного состава и техники. Перед этим захватчики уже успели появиться у поваленной башни ЛЭП на дороге от села Богоявленка, кроме того, оккупанты даже обустроили огневые позиции в гаражах за кладбищем.

Командир подразделения ударных БПЛА отметил, что защитники были истощены накануне выхода из Угледара, на некоторых позициях оставались смертники, которые прикрывали отход других воинов.

Военный назвал 72-ю ОМБр зверем, выгнанным из его логова, который рискует окончательно погибнуть в голых посадках под артиллерийскими обстрелами и ударами FPV-дронов врага. Он отметил, что горизонт радиоуправления у путинской армии с городских высоток простирается теперь на километров 15, чуть ли не до самого Курахово.

Напомним, 2 октября стало известно, что ВС РФ захватили Угледар. В оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» объяснили выход украинских сил из города.