В понедельник, 7 октября, православные украинцы чтят память святых мучеников Сергея и Вакха, которые жили в III-IV веках, во времена императора Максимиана. Римский правитель активно боролся против христиан, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Римские воины Сергей и Вакх отказались приносить жертву языческим богам, поэтому их арестовали и пытали. Несмотря на жестокие испытания они остались верными Богу. По преданию, обоих за веру казнили мечом. Православная церковь канонизировала мучеников, которые являются примером стойкости во время преследований.

В этот церковный праздник запрещено носить старую одежду, принимать подарки от чужих людей, ссориться, сплетничать и жаловаться на свою жизнь. Также этот день считается неудачным для помолвки и свадьбы, так как семейная жизнь может быть несчастливой.

Также сегодня празднуют день ангела Сергей, Марк, Николай, Иосиф, Леонтий и Демьян. Не забудьте поздравить их с именинами, пожелав здоровья, успехов во всех делах, достижения новых вершин, любви и счастья.

Как сообщалось, в Офисе Генерального прокурора заявили, что на мировом «черном рынке» начали появляться украинские реликвии, украденные российскими оккупантами.