Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что сегодня утром по Центральному району города армия страны-агрессора ударила 4 авиабомбами. В результате сброса КАБов 2 здания учебных заведений и несколько многоэтажек получили повреждения, информирует «НБН».

В 15:11 чиновник заявил, что количество раненых в областном центре выросло до 20 человек, из них 2 детей. Мрочко уточнил, что 17 пострадавших получают помощь в медицинских учреждениях Херсона.

Также руководитель ГВА показал кадры разрушений в областном центре в результате утреннего авиаудара россиян.

Фото – t.me/roman_mrochko

Фото – t.me/roman_mrochko

Напомним, что вечером 6 октября войска Российской Федерации запустили по Сумам дроны-камикадзе «Шахед». Один из беспилотников ударил по спальному району. В МВД и Офисе Генпрокурора Украины сообщили о разрушениях и пострадавших, СМИ показали фотографии последствий обстрела.