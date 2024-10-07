Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что ночью в ходе обстрела Крыма два ракеты прилетели по нефтебазе оккупантов в Феодосии. В Сети распространяются кадры горящих резервуаров с топливом, информирует «НБН».

Российские СМИ сообщают, что во временно захваченном городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации. В то же время «власти» Феодосии утверждают, что разлива топлива и экологической угрозы из-за возгорания на объекте нет.

Утром в социальных сетях распространили фотографии и видео дыма над городом, который виден на десятки километров в округе.

Фото – t.me/krymrealii

Telegram-канал пишет, что в результате удара по нефтебазе 2 резервуара с топливом разрушены полностью, 3 повреждены и горят. Пострадали 3 человека, есть госпитализированные. Однако «власти» города утверждают, что якобы обстрел обошелся без жертв и пострадавших.

В Генштабе Украины подтвердили успешный удар ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны по нефтяному терминалу в Феодосии, который является крупнейшим на полуострове по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в частности для обеспечения войск Путина.

Как сообщалось, в Госпогранслужбе Украины показали «зачистку» газодобывающих вышек от россиян возле острова Змеиный.