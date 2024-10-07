Британская разведка сообщила, что в прошлом месяце армия Путина на войне против Украины столкнулась с рекордными ежесуточными потерями. В сентябре эти показатели достигли 1271 оккупанта в день, включая раненых и убитых.

С начала полномасштабной войны РФ потеряла более 648 000 захватчиков, пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве напомнили, что предыдущий максимум был зафиксирован в мае этого года и составлял 1262 оккупанта. Рост числа потерь в начале осени разведка Британии связывает с расширением зоны боевых действий, в частности с наступлением армии Путина на Харьковщине и операцией Сил обороны Украины в Курской области.

В отчете сказано, что даже в период холодов, когда погодные условия замедляют боевые действия, оккупационные войска РФ все равно будут терять ежесуточно около 1000 бойцов, так как россияне применяют тактику массированных атак.

Как сообщалось, в прошлом месяце «вторая армия мира» установила рекорд по количеству запущенных по Украине дронов-камикадзе «Шахед».