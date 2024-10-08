Руководитель Донецкой ОВА в эфире национального телемарафона рассказал, что до полномасштабного вторжения россиян в Украину в регионе проживало 1 миллион 900 тысяч человек. По состоянию на сегодня население области составляет 340 тысяч, информирует «НБН».

По словам чиновника, из Покровска, в районе которого продолжаются ожесточенные бои, выехало более 30 000 человек. На сегодня в городе остается 12 000 взрослых и 82 ребенка.

В то же время в Торецке, на восточные окраины которого зашли российские оккупанты, остается более 1400 гражданских, при этом люди очень медленно покидают населенный пункт.

Филашкин сообщил, что в Константиновке остаются 17 800 взрослых и 368 детей. Из-за сложной обстановки власти ввели в городе жесткий комендантский час, который начинается в 15:00 и заканчивается в 11:00.

Напомним, в Силах обороны рассказали, что в прифронтовых городах Донетчины российские диверсанты маскируются под военных ВСУ, объяснив тактику врага.