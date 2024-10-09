Бывший командующий армией США в Европе в интервью журналистке Наталье Мосейчук прокомментировал предположения о том, что война в Украине может закончиться подобно разделению Германии и Кореи, информирует «НБН».

По словам отставного генерала, ни одно из этих сравнений ему не нравится, и он считает их неуместными. Ходжес напомнил, что в случае с разделением Кореи и Германии были вооруженные силы США и других союзников, которые должны были удерживать позиции между частями разделенных стран.

Старший советник НАТО по логистике считает, что Вашингтон не пойдет на такое развертывание сил в Украине. Кроме того, если Киев вынудят отдать россиянам какие-то территории, для Европы такое развитие событий будет плохим.

Экс-командующий войсками США в Европе упрекнул союзников Украины в том, что они делают недостаточно для ее победы, в частности не пытаются остановить экспорт газа и нефти из РФ в КНР и Индию.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для прекращения российской агрессии в отношении Украины.