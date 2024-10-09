В конце прошлого месяца российским оккупантам удалось прорваться в Торецк. Сейчас в городе идут уличные бои, захватчики пытаются закрепляться в домах и продвигаться, а Силы обороны – сорвать вражеские планы.

Армия Путина в Торецке применяет традиционную для россиян тактику «выжженной земли», нанося удары из артиллерии, минометов, авиации и FPV-дронов, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ объяснил, почему путинские оккупационные силы пытаются захватить этот населенный пункт. Тимочко рассказал, что ВС РФ хотят в городе организовать плацдарм для наступления в сторону Покровска, Славянска, Краматорска или Авдеевки для усиления захватчиков в районе Часового Яра.

По его словам, армии Путина важно захватить Торецк и поселок Нью-Йорк, так как это населенные пункты с неплохими железнодорожными путями и шахтерской инфраструктурой, куда россияне могли бы прятать бронетехнику.

Кроме того, оккупанты хотят взять Торецк, чтобы максимально отодвинуть защитников от Горловки – города-спутника Донецка, обезопасив свои войска и склады от ударов артиллерии и БПЛА ВСУ.

Как сообщалось, командир 72-й ОМБр рассказал, почему у защитников не было шансов удержать Угледар.