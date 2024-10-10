Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила о переброске двух российских истребителей МиГ-31К в Беларусь. Оба самолета приземлились на аэродроме «Мачулищи».

Наблюдатели обратили внимание, что носителей аэробаллистических ракет «Кинжал» не было в РБ последние 1,5 года, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Гетьман считает, что есть несколько причин переброски МиГ-31К россиянами на белорусскую территорию. Прежде всего, оккупанты боятся, что Силы обороны Украины поразят эти истребители на аэродромах в РФ. Поэтому они пытаются спрятать самолеты от ВСУ.

По словам военного эксперта, также размещение носителей аэробаллистических ракет «Кинжал» в РБ может быть одним из этапов подготовки армии Путина к массированной атаке на Украину, подобно масштабным обстрелам 26 августа.

Напомним, политолог назвал условие, при котором Беларусь пойдет на открытую войну против Украины.