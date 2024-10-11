11 октября день ангела празднуют Зинаида, Илларион, Макар, Лев, Филипп и Александр, не забудьте поздравить их с именинами, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Также сегодня православные украинцы по новому церковному календарю чтят память апостола Филиппа. Один из двенадцати учеников Иисуса Христа после воскресения Мессии начал активно проповедовать Евангелие, обращать людей к вере и совершать чудеса. Святой погиб мученической смертью.

Наши предки верили, что 11 октября лучше не выходить из дома, так как это может быть опасно, не приступать к новым делам и избегать рискованных действий. Кроме того, сегодня не рекомендуется употреблять любые ягоды, поскольку это может привести к неприятностям.

В то же время этот день благоприятный для решения семейных проблем. Также, чтобы в семье была гармония и благосостояние важно подать милостыню.

Напомним, мы рассказывали, кто празднует именины 10 октября и почему в этот день не стоит носить украшения.