Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии высказался об ударах ВСУ по складам БК российских оккупантов в Крыму и на территории страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

По словам полковника, атаки Сил обороны Украины на такие военные объекты еще больше усугубят нехватку боеприпасов у армии Путина на фоне приказа из Москвы ускорить тем боевых действий и достичь тактических целей до того, как испортятся погодные условия. В связи с этим Россия будет становиться все более зависимой от ненадежных северокорейских снарядов.

Кивисельг прогнозирует, что захватчики попытаются укрепить позиции в районе Угледара, а также изолировать Курахово и Селидово от украинских сил.

Он считает, что ВС РФ в ближайшее время могут попытаться объединить два фронта – на Донетчине и Запорожье, однако у россиян нет достаточного количества ресурсов, чтобы достичь этой цели.

Как сообщалось, в «Атеш» рассказали, как оккупанты пытаются решить проблемы с топливом после прилета по нефтебазе в Феодосии.