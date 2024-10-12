Сегодня день ангела празднуют Тарас, Остап, Макар, Иван, Николай, Александр, Денис и Богдан. Мальчика, который родился 12 октября, можно назвать один из этих имен, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Имя Тарас имеет греческое происхождение и означает «беспокойный», «бунтарь», «смутьян». Обладатели этого имени совершенно не поддаются влиянию и всегда поступают по-своему, хорошо разбираются в людях, отличаются умом и разнообразными талантами.

Имя Остап означает «неизменный», «крепкий», «стойкий». Люди, которые носят это имя, упорны, целеустремлены, хотят разобраться во всем до конца. Остапы любят путешествия и многого добиваются в жизни.

Макар означает «счастливый», «блаженный». Это имя принадлежит скромному, уравновешенному мужчине, хорошему семьянину. Макары умеют хранить секреты и никогда не дают ложных обещаний.

Иван («помилованный Богом») спокойный, добропорядочный, неторопливый. Обладатели этого имени – искренние друзья и надежные товарищи.

Имя Николай происходит от греческого имени Николаос – «победитель народов». Главная черта людей, которые носят это имя, самообладание и выдержка.

Александр («защищающий людей») очень активный и напористый, умеет производить хорошее впечатление и является настоящим преданным другом.

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий и с древнегреческого оно означает «посвященный Дионису». Это имя принадлежит веселым и общительным мужчинам, в компании с которым редко бывает скучно.

Богдан («данный Богом») – смелый, сильный, трудолюбивый человек, который имеет широкий круг общения и хорошую репутацию.

12 октября идеально подходит для домашних дел. Наши предки верили, что, если сегодня сварить и съесть кашу, вы весь год проживете в изобилии. В то же время в этот день запрещено мстить, оскорблять других, скандалить. Не рекомендуется покупать церковные свечи – будете болеть, проводить уборку в доме, так как она закончится неудачно.

Ранее мы рассказывали, почему 11 октября не стоит выходить из дома.