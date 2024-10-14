В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины заявили, что ночью «вторая армия мира» осталась без очередного самолета – в стране-агрессоре на военном аэродроме сожгли Ту-134, информирует «НБН».

У Буданова уточнили, что «птичка» принадлежала 117-му военно-транспортному авиаполку ВС РФ. Самолет, который россияне в частности использовали для транспортировки личного состава оборонного ведомства государства-террориста, сожгли на аэродроме армии Путина «Оренбург-2».

Украинская разведка опубликовала кадры операции, однако не стала раскрывать другие подробности уничтожения Ту-134.

Отметим, что в прошлом месяце в Российской Федерации стало известно о двух инцидентах с сожжениями Ми-8. 11 сентября в Ноябрьске двое школьников на территории аэропорта подожгли вертолет – от него остался только хвост. Силовики задержали подростков.

23 сентября такой же многоцелевой вертолет подожгли в Омске на территории войсковой части. «Диверсию» также осуществили два школьника, правоохранители их арестовали. В Сети опубликовали фотографию «птички» оккупантов, которая пострадала от огня.