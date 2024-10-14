Начальник ОВА в своем Telegram-канале написал, что сегодня захватчики вновь выпустили по Одессе баллистическую ракету, целью атаки стала припортовая инфраструктура, информирует «НБН».

Руководитель администрации рассказал, что в результате удара по областному центру 1 человек погиб, 8 были ранены. Все пострадавшие госпитализированы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Чиновник уточнил, что погибший и травмированные являются украинцами, работниками припортовой инфраструктуры.

Глава ОВА добавил, что есть разрушения припортовой инфраструктуры, в частности пострадал склад с зерном. Кроме того, были повреждены иностранные гражданские корабли – «NS Moon» и сухогруз «OPTIMA», последний неделю назад пострадал также в результате удара баллистической ракетой.

Как сообщалось, в ВСУ объяснили, почему российские оккупационные силы начали чаще атаковать ракетами Одесчину.