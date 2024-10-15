Источники в украинской разведке рассказали, что 18 северокорейских бойцов дезертировали со своих позиций на границе Брянской и Курской областей. Инцидент в рядах оккупационной армии произошел в 7 километрах от границы Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

Собеседник журналистов отметил, что мотивы военнослужащих из КНДР, которые самовольно покинули свои позиции, не установлены. В то же время российские захватчики начали поиски беглецов и пытаются скрыть этот инцидент от высшего командования армии Путина.

Ранее издание сообщило, что россияне на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ формируют «особенный бурятский батальон», ориентированное количество личного состава которого насчитывает до 3000 бойцов.

Вооруженное формирование укомплектовано гражданами Северной Кореи. Сейчас командование оккупационной армии занимается обеспечением нового подразделения оружием и боеприпасами. Военное руководство РФ может использовать военных КНДР для выполнения боевых задач вблизи Курска и Суджи.

В то же время американское издание The Washington Post сообщило, что россияне могут бросить северокорейских солдат на фронт в Украине.