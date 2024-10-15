Во вторник, 15 октября, на открытии выставки «Энергетика в промышленности-2024» Литвиненко сообщил, что Украина с приближением зимы готовится к масштабным обстрелам энергетических объектов со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

Секретарь СНБО прогнозирует, что с началом отопительного сезона можно ожидать массированные атаки «второй армии мира» на энергетическую систему нашей страны.

Учитывая неоднократные обстрелы критической инфраструктуры российским захватчиками, как отметил Литвиненко, энергетика Украины показала свою способность реализовывать инновационные решения. Благодаря этому государство-террорист до сих пор не смогло уничтожить экономику нашей страны.

Напомним, глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, что даст стопроцентную гарантию защиты украинских энергетических объектов от разрушений в результате российских атак.