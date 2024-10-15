Генпрокурор Украины в интервью бельгийскому изданию La Libre заявил, что за последний год выросло количество казней военнопленных захватчиками. Костин подчеркнул, что убийства украинских воинов врагом – не единичные преступления, а целенаправленная политика страны-агрессора, пишет «НБН».

По его словам, большинство военных преступников из РФ заочно осуждены украинскими судами. В то же время расследовать преступления захватчиков в ходе войны чрезвычайно сложно.

Говоря об убийствах пленных воинов Сил обороны россиянами, Костин сообщил, что оккупанты стали чаще совершать такие преступления. Пытки и казни защитников без суда и следствия – оружие войны, запугивания и уничтожения ВС РФ.

Генпрокурор раскрыл, что у Украины есть доказательства того, что такие действия врага – целенаправленная политика страны-агрессора. Например, есть аудиозапись, на которой зафиксирован приказ офицера армии Путина не брать бойцов ВСУ в плен, а казнить их на поле боя.

Костин добавил, что одна из главных задач нашего правосудия – притянуть Россию к ответственности за ее агрессию, в результате которой в Украине уже произошло более 140 000 военных преступлений.

Напомним, 10 октября в Курской области захватчики расстреляли украинских воинов. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на массовую казнь защитников.