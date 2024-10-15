В пресс-службе 11-го армейского корпуса Сухопутных войск отреагировали на публикации СМИ относительно назначения бывшего нардепа на должность комбата безпилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады.

По словам военных, кадровые перестановки были осуществлены на основании ходатайства командира 63-й ОМБр, информирует «НБН».

В Силах обороны объяснили, что бывший народный депутат за два года службы в этой бригаде хорошо зарекомендовал себя. Во время пребывания Ляшко в должностях, связанных с БПЛА, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, что сопровождалось потерями сотен единиц техники и личного состава армии страны-агрессора.

В пресс-службе добавили, что в прошлом месяце ББС 63-й ОМБр вошел в 10 подразделений ВСУ по самому эффективному поражению живой силы, военной техники и других средств российских оккупационных сил с применением БПЛА.

Напомним, СМИ узнали причины увольнения заместителя руководителя ОПУ Ростислава Шурмы.