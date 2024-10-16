Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте главы Министерства обороны Франции Себастьена Лекорню, вскоре Украина получит первые дроны-камикадзе, произведенные на основе инновационных французских разработок.

По словам Лекорню, недавно завершилась серия успешных испытаний первого французского боеприпаса, управляемого в дистанционном формате — речь идет о так называемом «дроне-камикадзе».

Глава Минобороны Франции добавил, что подобная работа позволит восстановить «суверенитета» над этой ключевой сферой «для наших армий менее чем за два года».

Кроме того, Лекорню отдельно подчеркнул — осуществление дебютных поставок украинским Силам обороны и ВС Франции, следует ожидать в краткосрочной перспективе, то есть на протяжении «ближайших недель».

Рассмотреть эффектный «прилет» французского ударного БПЛА можно на видео ниже:

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