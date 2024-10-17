Украинская певица Вера Брежнева засветилась на концерте группы «Океан Эльзы» во Дворце спорта в компании загадочного мужчины. Звездный обозреватель Богдан Беспалов утверждает, что это новый бойфренд артистки, информирует «НБН».

По словам блогера, новый избранник знаменитости достаточно богат, имеет много связей в политике, крупном бизнесе и шоубизнесе. Он заявил, что певица сейчас живет в квартире возлюбленного и пары «конфетно-букетный» период.

Беспалов опубликовал две фотографии исполнительницы с ее возможным бойфрендом.

Фото – bespalovmedia.com.ua

Фото – bespalovmedia.com.ua

Отметим, что звезда жила в гражданском браке и дважды была замужем официально. В 2001 году Вера Брежнева родила дочь Софию от Виталия Войченко, с которым состояла в отношениях несколько лет.

Первый раз она пошла под венец в 2006 году с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь Сару. В 2012 году они расторгли брак.

Через три года артистка тайно вышла замуж в Италии за продюсера, композитора Валерия Меладзе. В октябре 2023 года знаменитость сообщила, что они развелись.

Ранее Беспалов сообщал, что певица Тина Кароль якобы закрутила роман с почти на 10 лет младшим ее мужчиной.