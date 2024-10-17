Представитель ОТГВ «Луганск» в эфире телеканала «Київ24» рассказала, что в Торецке ситуация остается критической. В городе идут бои, линия столкновения постоянно перемещается, поэтому трудно сказать, какую часть населенного пункта контролируют Силы обороны Украины, пишет издание «НБН».

По ее словам, российские захватчики фактически уничтожили Торецк. В результате регулярных ударов ВС РФ все дома сгорели, остались лишь бетонные коробки, однако в городе все равно остаются гражданские.

Армия Путина в Донецкой области стирает с лица земли еще один населенный пункт, применяя для этого артиллерию, беспилотники и авиацию. После ударов по Торецку оккупанты пытаются закрепиться на выжженной земле, отправляя малые штурмовые группы в районы, от которых практически ничего не осталось.

Напомним, украинский военнослужащий Евгений Иевлев рассказал о тактике штурмов «второй армии мира» в Торецке.