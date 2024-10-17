В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупационная «администрация» Луганска создала показную программу передачи жилья украинцев так называемым «ветеранам СВО», информирует «НБН».

По данным ЦНС, представители «власти» осуществляют рейды по временно захваченным населенным пунктам и ищут недвижимость, в которой никто не живет, и оно не переоформлено в соответствии с законодательством страны-агрессора. В последнее время россияне начали чаще устраивать подобные «акции».

Такое жилье граждан Украины, которое оккупанты называют «бесхозным», «администрация» Луганска передаст «героям специальной военной операции», это по меньше мере 40 квартир.

Как сообщалось, захватчики расселяют россиян в дома украинцев в Мариуполе. Советник городского главы Петр Андрющенко рассказал, что беженцы из Курской области во временно захваченном населенном пункте получают «национализированное» жилье.