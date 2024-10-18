В пресс-службе ВС ВСУ сообщили, что ночью путинские оккупационные войска атаковали нашу страну 135 ударными дронами. Захватчики осуществляли пуски БПЛА из районов российских городов Орел, Приморско-Ахтарск и Курск, пишет «НБН».

По информации Воздушных сил, в результате боевой работы ПВО были сбиты 80 беспилотников на Сумщине, Одесчине, Черкасчине, Житомирщине, Киевщине, Кировоградщине, Полтавщине, Черниговщине, Хмельнитчине, Ровненьщине, Харьковщине, Херсонщине, Винничине и Волыни.

Еще 44 БПЛА были локационно потеряны благодаря противодействию РЕБ, 2 дрона залетели в воздушное пространство Республики Беларусь. По состоянию на 08:43 в небе над Украиной оставалось до 10 беспилотников, по ним продолжают боевую работу.

Как сообщалось, секретарь СНБО Александр Литвиненко высказался об ударах ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. Он спрогнозировал, когда ожидать массированных атак армии Путина на энергетику нашей страны.