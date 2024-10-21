Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал фотографию флагов Российской Федерации и Северной Кореи, которые оккупанты установили, по его словам, на терриконе возле поселка Цукурино в районе Покровска Донецкой области, пишет «НБН».

Фото – t.me/Tsaplienko

Руководитель ЦПД прокомментировал соответствующее фото. По словам Коваленко, история о флагах агрессивных государств, которые захватчики якобы установили на Покровском направлении – элемент информационных операций.

Лейтенант считает, что сейчас враг будет масштабировать тему Северной Кореи и попытаеься использовать ее в качестве пропаганды страха против нашей страны. Россияне будут лгать о сотнях тысяч бойцов КНДР на территории РФ, хотя на самом деле к войне против Украины готовят 12 000 таких военных.

Напомним, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске северокорейских военных в Россию.