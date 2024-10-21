Главком армии Украины на своей Facebook-странице рассказал, что он провел рабочее совещание по вопросам усовершенствования подготовки военных. По его словам, важной предпосылкой для сохранения жизней защитников и защитниц является качественная подготовка на всех этапах, пишет «НБН».

Военачальник заслушал доклад по пилотному проекту, который предусматривает увеличение срока базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца, а также учитывает актуальные потребности и вызовы.

Генерал уточнил, что новая модель БОВП уже внедряется и в начале зимы он будет принимать решение о следующем этапе увеличения срока базовой подготовки защитников и защитниц, если позволит оперативная обстановка.

Главнокомандующий добавил, что в Силах обороны настоящим флагманом подготовки личного состава стали десантно-штурмовые войска, поэтому другие формирования ВСУ должны перенимать их подход.

Ранее главком украинской армии заявил, что российские захватчики не смогли перехватить инициативу у защитников в Курской области.