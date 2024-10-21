Сегодня утром армия Путина ударила ракетой по центру Запорожья. Начальник ОВА Иван Федоров сообщил, что, по предварительной информации, 7 человек пострадали, 2 из них в тяжелом состоянии, пишет издание «НБН».

В результате атаки повреждены более 30 домов, легковые автомобили, частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Пожарные ликвидировали возгорание в двух гаражах. В ОВА и ДСНС показали кадры последствий ракетного удара по городу.

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/dsns_telegram

Также утром российские захватчики массированно атаковали Сумы дронами-камикадзе «Шахед». В областной военной администрации заявили, что оккупанты ударили БПЛА по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры города. В ведомстве добавили, что последствия обстрела уточняются, идут аварийно-спасательные работы.

Напомним, вечером 19 октября ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о последствиях атаки.