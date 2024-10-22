22 октября день ангела празднуют Анна, Елизавета, Герман, Григорий, Владимир, Василий, Александр, Федор, Николай, Павел, Константин, Иван, Денис и Захар. «НБН» расскажет вам о значении некоторых из этих имен:

Имя Анна с древнееврейского означает «благосклонность» или «добрая воля» и является одним из самых распространенных в мире. Обладательницы этого имени очень усидчивые, трудолюбивые, что помогает им в карьере, отличаются особой добротой.

Герман (с латинского «единоутробный», «родной», «истинный») – сложная личность, самодостаточный, независимый человек, которые не поддается влиянию со стороны, умный, дисциплинированный и напористый, в работе занимает лидирующую позицию.

Григорий (древнегреческое «бдительный») – человек с невероятной харизмой, непоседливый, любознательный, легко очаровывает людей, способен дружить с женщинами. Его легко задеть или ранить, однако он недолго помнит обиды. Может построить успешную карьеру в любой области.

Имя Федор греческого происхождения означает «Божий дар», «дарованный Богом». Носители этого имени внимательные и ответственные, все дела на работе выполняют без лишней суеты, четко и спокойно, часто становятся профессионалами своего дела.

Согласно народным верованиям, 22 октября лучше провести среди семьи, стоит пригласить в гости самых близких. Также люди шли в храм, ставили свечу и молились об исцелении от всех болезней.

Сегодня запрещено сплетничать, наговаривать на других, начинать ремонт или уборку. Этот день считается неблагоприятным для дальнего путешествия, поскольку оно не доставит радости.

Ранее мы рассказывали о значении имен Владимир, Василий, Аркадий, Анатолий, Захар, Константин и Яков.