Армия Путина продолжает активные штурмы, пытаясь прорвать оборону ВСУ Часового Яра, чтобы обеспечить себе движение на Константиновку. К этому городу ВС РФ осталось пройти около 7-8 километров, сообщает «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Гетьман объяснил, что Константиновка остается для «второй армии мира» одной из потенциальных целей. По его словам, российским оккупационным силам важно взять под контроль город, так как он является железнодорожным хабом.

Военный эксперт отметил, что захват железной дороги очень важен для россиян в плане логистики, поскольку они ее активно используют. Он рассказал, что для любой армии лучше всего использовать именно такой транспортный путь по нескольким причинам: во-первых, по железной дороге сразу можно перевозить большой объем грузов, во-вторых, если она будет частично разрушена, ее быстро отремонтируют.

Гетьман отметил, что попытки ВС РФ продвинуться к населенному пункту ожидаемы, однако удастся ли это врагу зависит от того, сколько личного состава, оружия и техники он сможет привлечь.

Напомним, в 24-й ОМБр заявили, что захватчики вклинились в линию обороны армии Украины в районе Часового Яра.