Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник в Министерстве обороны РФ, пишет, что погибших на полигоне вблизи временно захваченного Донецка офицеров КНДР пришлось похоронить в безымянной братской могиле на территории страны-агрессора, информирует «НБН».

Сообщается, что россияне решили тайно похоронить ликвидированных ракетным ударом северокорейских военных в РФ, чтобы не привлекать внимание к этой ситуации.

По словам собеседника, «западные разведки что-нибудь придумали бы», если бы Москва приняла решение передать тела Пхеньяну или здесь остались какие-то следы. Он добавил, что глава КНДР Ким Чен Ын не настаивал на том, чтобы трупы офицеров отправили на родину.

Напомним, 3 октября, как сообщало издание Kyiv Post со ссылкой на источники в военной разведке, Силы обороны ударили по территории под Донецком. В результате ракетной атаки среди ликвидированных 20 солдат были 6 офицеров КНДР.

Пропагандистские Telegram-каналы рассказывали, что перед прилетом российские захватчики демонстрировали северокорейским военным подготовку личного состава к штурмам и обороне.

Как сообщалось, представитель КНДР в ООН отверг обвинения в отправке северокорейских военных в РФ.