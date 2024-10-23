В пресс-службе Сумской областной военной администрации сообщили, что ночью подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничников и добровольцев уничтожили в небе над регионом 19 ударных беспилотников.

В ведомстве рассказали, что с начала года силы противовоздушной обороне на Сумщине сбили 394 дрона-камикадзе «Шахед», информирует «НБН».

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 октября российские оккупационные силы атаковали нашу страну 81 беспилотником, выпустив БПЛА из районов городов Курск и Приморско-Ахтарск РФ.

По состоянию на 09:00 из них 57 дронов сбили силы ПВО, 15 «Шахедов» были локационно потеряны благодаря противодействию РЭБ, до 9 беспилотников оставались в небе над Украиной, по ним продолжается боевая работа.

Напомним, прошлой ночью дроны атаковали в стране-агрессоре спиртовые заводы. Руководитель ЦПД Александр Коваленко раскрыл, что на самом деле россияне изготавливали на этих предприятиях.