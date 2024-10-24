Аналитический канал DeepState в ночь на четверг, 24 октября, сообщил о существенном продвижении оккупационных войск Российской Федерации в городе Селидово Донецкой области, информирует «НБН».

По их данным, буквально за сутки армия Путина смогла захватить почти половину населенного пункта. Аналитики отметили, что, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе за два дня, «следует понимать, что ложь погубит не только смежные подразделения, но и буквально все и всех».

В предварительном обновлении карты боевых действий DeepState сообщали, что оккупационные силы страны-агрессора смогли зайти на восточные окрестности Селидово.

Отметим, что сегодня в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечалось, что город был местом самой большой концентрации атак ВС РФ, для штурмов захватчики применяли авиацию. Военные эксперты называют Селидово «последним бастионом» ВСУ перед Покровском.

Кроме того, россиянам осталось пройти 7-8 километров до Константиновки. Алексей Гетьман объяснил важность захвата города для оккупантов.