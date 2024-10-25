Глава Кремля на пресс-конференции на саммите БРИКС в Казани 24 октября сообщил, что оккупационные войска в приграничном регионе РФ якобы окружили и заблокировали около 2000 защитников и приступили к ликвидации украинских военных.

По словам диктатора, Силы обороны в Курской области потеряли более 26 000 бойцов, информирует «НБН».

На высказывания российского лидера отреагировал главком ВСУ. Сырский в своем Telegram-канале написал, что заявления Путина – откровенная дезинформация. Военачальник отметил, что защитники в приграничном регионе РФ продолжают активные действия и третий месяц уничтожают боевой потенциал армии страны-агрессора.

Генерал сообщил, что с 8 августа по сегодняшний день российские оккупационные силы в Курской области потеряли 6 662 захватчика погибшими, 10 446 ранеными. Кроме того, на этом участке фронта ВСУ взяли в плен 711 «освободителей».

Также в приграничье армия Путина потеряла 45 танков, 256 ББМ, 5 РСЗО, 99 артиллерийских установок и 565 единиц автомобильной техники.

Напомним, об операции ВСУ в приграничном регионе России высказался бывший главком армии Украины Валерий Залужный.