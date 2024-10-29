Руководитель ЦПД прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на университет спецназа в городе Гудермес, расположенном в Чеченской Республике. Коваленко объяснил, что означает этот удар для главы региона Рамзана Кадырова, пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Лейтенант напомнил, что чеченские боевики совершили немало преступлений как на ВОТ Украины, так и на территории российской Курской области. Факты, доказывающие это, рано или поздно будут в международных судах.

Глава ЦПД объяснил, что прилет беспилотника по университету спецназа – это символический знак, «поздравление» для кадыровцев, чтобы они помнили о том, что война может быть у них дома.

В частности, атака БПЛА на Чечню является сигналом ставленнику Кремля в республике, что он должен осматриваться даже в своем регионе, где он считает себя князьком.

Напомним, что утром 29 октября Кадыров сообщил о воздушной атаке на университет спецназа в Гудермесе. Соратник Путина утверждает, что на момент удара в здании якобы никого не было. В то же время в Сети показали кадры пожара в результате прилета.