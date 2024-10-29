Гетьман в эфире «Громадське радіо» обратил внимание на то, что оккупационная армия Путина не уничтожает Селидово из артиллерии, как это враг делал с другими городами в Донецкой области – Бахмутом, Авдеевкой и Соледаром, пишет «НБН».

По словам военного эксперта, Селидово расположено в низине и не имеет тактического смысла, однако, вероятно, россияне хотят сделать из города военную базу. Захватчики не уничтожают полностью населенный пункт, чтобы можно было использовать его как площадку для обустройства складов и штабов.

Майор запаса ВСУ сообщил, что «вторая армия мира» до периода холодов намерена захватить населенные пункты, из которых можно контролировать дороги, поскольку зимой передвигаться по полям будет практически невозможно. Учитывая погодные условия, врагу нужны альтернативные пути, чтобы подвозить все, что ему нужно для ведения боевых действий.

Напомним, военный эксперт Defense Express заявил, что защитникам придется оставить Селидово.