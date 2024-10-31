Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение спикера временной военной комендатуры в Курской области Алексея Дмитрашковского, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», россияне боятся выезжать (эвакуироваться) в Украину, не только потому, что уверены, — их здесь расстреляют.

По словам Дмитрашковского, определенные категории жителей Курщины уверены — украинцы хотят «сварить из них борщ» по приезду на нашу территорию. При этом, на таких курян даже не влияет интенсивное применение авиации армией Путина и нанесение беспилотных ударов, преимущественно, по населенным пунктам этого российского региона.

Например, Свердликово фактически стерто с лица земли, и здесь не осталось уцелевших домов: «освободители» сбросили на этот населенный пункт 20 корректируемых/управляемых авиационных бомб (КАБов).

Кроме того, в течение 30 октября, 16 планирующих авиабомб «вторая армия мира» выпустила по населенным пунктам Дарьино и Николаево-Дарьино, где уже начата эвакуация людей, которых перенаправят в Суджу.

Ранее мы писали о том, как Сырский реагировал на заявление Путина об окружении ВСУ в Курской области.