Социологи КМИС впервые зафиксировали снижение количество жителей Украины, которые готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Результаты исследования, проведенного с 20 сентября по 3 октября, показали, что бремя боевых действий в Украине намерены нести сколько будет нужно 63% граждан.

6% респондентов признались, что они готовы терпеть войну еще год, 4% – полгода, 15% – несколько месяцев. 12% опрошенных не смогли дать ответ на этот вопрос, информирует издание «НБН».

Что интересно, в феврале этого года 73% украинцев заявляли, что готовы терпеть боевые действия Россией столько, сколько будет необходимо. Этот показатель до сентября практически не менялся с начала полномасштабной войны: в мае 2022 года таких респондентов был 71%, в декабре 2023 года – 73%.

Заместитель главы КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты социологического исследования, отметил, что большинство жителей нашей страны настроены бороться с врагом столько, сколько будет нужно, несмотря на растущую усталость и неопределенное будущее.

Как сообщалось, социологи выяснили, кто представителей военно-политического руководства Украины имеет наивысший рейтинг доверия граждан.